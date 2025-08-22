Обязательно 15 дней. Что изменилось в отпусках военных и как поехать за границу

Гарантированные отпуска военным: что изменится

Новый закон устанавливает обязательный ежегодный отпуск для военнослужащих продолжительностью 15 дней. Еще 15 дней из общей нормы в 30 дней можно будет использовать только при условии, что подразделение имеет такую возможность.

Документ вводит и другие изменения:

Дополнительные 14 дней для участников боевых действий. Эта норма возвращается впервые после отмены на время военного положения.

Отпуска для сдачи экзаменов. Их получат контрактники в возрасте 18-24 лет без высшего образования, которые учатся.

В новых изменениях сделали акцент именно на ежегодный основной отпуск. 15 дней отпуска становятся гарантированными. Также есть дополнительный отпуск на сдачу экзаменов для тех, кто не имеет высшего образования, объясняет Татьяна Лебедева.

Как было на практике раньше?

"Было так: военный служит, служит, служит. 2022, 2023 год и дальше, в отпуск хочет, но его не отпускают. А потом, скажем, он увольняется. Ему выдавали компенсацию за те годы. А сейчас уже обязательное условие, что он должен пойти в отпуск. И наименьший срок – это 15 дней. Это безусловная часть, которая не должна разбиваться на 5 или 7 дней. А дальше еще до 30 дней, которые уже могут разбиваться по частям. На обучение и так далее", – говорит она.

Есть основной отпуск, а есть дополнительный. Основной – это 30 дней.

"Один неразрывный должен составлять всего 15 дней. Условно, теперь у военных в год должно быть два отпуска: два раза по 15 дней или один раз – 30 дней", – добавляет адвокат.

Почему у военных проблемы с отпусками?

Часто возникали проблемы, потому что в отпуска военных просто не отпускали, хотя военные просили. Теперь они получили гарантированных не менее 15 дней.

"Все знают, что есть военные, которые не были дома по три года. Бывало командование дает 10 дней. Но что такое для военного 10 дней? Это два-три дня на дорогу. Это по факту очень мало, и они не успевают восстанавливаться. Если жена еще приезжает, а детей или пожилых родителей он просто не видит. А родители – пожилого возраста, поехать к нему не могут", – описывает проблему Лебедева.

Она вспоминает случай, когда одного военного больше года долго не пускали к маме, которая была пожилой. Как-то ему наконец дали отпуск, и тот поехал. Должен был быть дома в 12 дня, а мама в тот день в 5 утра умерла. Защитник даже не доехал домой даже попрощаться с мамой. Приехал уже на ее похороны.

Адвокат добавляет: "Да, ему потом командование предоставило дополнительные 10 дней отпуска. А он говорит: "А для чего они мне теперь?".

Кто имеет право на гарантированные 15 дней и как их получить

Если защитник отслужил 6 месяцев, то он имеет право уже на 15 дней.

Начинается календарный год, и строевая или отдел кадров должен дать указание командирам рот, взводов, батальонов составить график отпусков. Это надо сделать планомерно, чтобы в отпуск ушли не все одновременно. И тогда уже решают, когда кто будет уходить, объясняет специалист.

"Если военный прослужил, скажем, весь 2025 год и до сих пор служит, и хочет уйти на 45 дней. То он имеет право за 2025 год на 30 дней, за 2026 – еще 15. В течение января составляется этот график отпусков и на конец января он должен быть утвержден и доведен до личного состава", – объясняет Лебедева.

Что должен сделать военный: инструкция

Татьяна Лебедева описывает алгоритм, по которому должны предоставлять отпуска военным:

Примерно за 2-3 недели до отпуска (по закону – не менее чем за 14 дней) военный должен написать рапорт, где просит предоставить ему отпуск на определенный срок.

Рапорт надо подать командованию. Командование его подписывает, отправляет тем, кто занимается бухгалтерией.

Далее, за три дня до отпуска, военному начисляются отпускные.

"Обычно просят, чтобы они уходили в отпуск в день зарплаты. И тогда в день отпуска им начисляются отпускные, плюс – начисляется заработная плата за отработанное время", – говорит собеседница.

Оплачивают ли отпускные в полном размере?

К сожалению, очень часто воинские части для просчета отпускных военных берут их базовый оклад. Например, 20 тысяч гривен. Но это неправильно, отмечает адвокат. Потому что, по действующему сейчас законодательству, при расчете отпускных военным нужно брать средний доход за год. Или – пропорционально отработанному военным времени.

То есть отпускные для военных не берутся с "голого" оклада. В них учитывают все, что он получил: денежное обеспечение, премии, надбавки, больничный. Также учитывают выслугу лет.

"Например, за 2025 год военный получил миллион. Делим на 12, и вот получается сколько у него среднемесячная зарплата. И потом считаем отпускные. Если он уходит на 15 дней, то общую сумму делим на 12. Делим на 30. Это получается, скажем, две тысячи гривен зарплаты в день. Эту дневную зарплату умножаем на количество дней, на сколько он хочет идти в отпуск. Если на 15, то делим на 15. Если на 30, то делим на 30", – говорит она.

Могут ли военные ездить в отпуск за границу?

Законы Украины позволяют военнослужащим выезжать за границу, даже во время действия военного положения.

Такое право предоставляется по нескольким основаниям:

во время планового отпуска;

для лечения за границей;

в служебную командировку (в частности, на обучение).

Обратите внимание: возможность выезда в отпуск зависит от решения командира части. Каждый случай рассматривается индивидуально. Если же речь идет о служебной командировке, дополнительного разрешения не нужно – достаточно соответствующего приказа.

Именно командир принимает решение о предоставлении отпуска и разрешения на выезд, после чего выдает отпускной билет и приказ.

Чтобы поехать к родственникам за границу, военный сначала должен подать рапорт. В нем надо указать адрес, где планируется отдых, и срок пребывания, на сколько времени он туда собирается ехать. При этом надо, чтобы родственники военного жили за границей на законных основаниях. Например, чтобы у них уже был оформлен статус временной защиты или постоянное место жительства.