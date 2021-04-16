Поведінка Москви може надихнути інші країни забрати сусідні території, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що поведінка Російської Федерації може надихнути інші країни на захоплення сусідніх територій. Він вважає, що, зокрема, НАТО потрібно діяти більш рішуче, щоб не допустити подібних ситуацій надалі.

"В історії людства було багато моментів, коли треба було діяти рішуче, щоб не допустити трагедії. Захоплення Криму змінило дуже багато в житті Європи - навіть якщо не всі європейці усвідомлюють, які зміни відбулися", - зазначив президент України.

За його словами, окупація Криму призвела до того, що регіон Чорного моря став джерелом небезпеки.

"До 2014 року в Криму не було політичних репресій і переслідувань за релігійною ознакою, там не було масштабних екологічних катастроф, там не було загрози розміщення ядерної зброї. Все це тепер там є - з-за російської окупації. Більш того, поведінка Москви може надихнути інші країни забрати у сусідів частина територій", - додав Зеленський.