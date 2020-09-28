Загострення у Карабасі та подробиці падіння АН-26 в Чугуєві: новини за вихідні

На кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бойові дії, з'явився список загиблих в результаті падіння АН-26, в Білорусі пройшла "народна інавгурація" Світлани Тіхановської. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 26-27 вересня, - в матеріалі РБК-Україна

Відновлення конфлікту Вірменії та Азербайджану: подробиці

Вранці 27 вересня близько 6 ранку на кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бойові дії. За словами прем'єр-міністра Вірменії Ніколо Пашиняна, ініціатором є Азербайджан. Водночас, в Міноборони Азербайджану в початку обстрілів по всій лінії фронту звинуватили Вірменію. Також там повідомили про вбитих і поранених серед цивільного населення.

У зв'язку з відновленням бойових дій в невизнаній республіці Нагірний Карабах введено військове положення. Крім того, оголошена загальна мобілізація осіб старше 18. Також військове положення введено у Вірменії та у окремих містах Азербайджану.

Прем'єр Вірменії Пашинян допустив визнання країною незалежності Нагірно-Карабаської республіки. В ході свого виступу він заявив, що зараз розглядаються різні сценарії розвитку подій. Дане питання вже включене до порядку денного вірменського парламенту. Детальніше про конфлікт двох країн – в матеріалі РБК-Україна.

У Гомелі мітингувальників розганяли газом та світлошумовими гранатами

У Білорусі відбулася так звана "народна інавгурація" опозиційної лідерки Світлани Тіхановської. У містах Білорусі пройшли масові акції протесту проти режиму нелегітимного президента Олександра Лукашенка. У Мінську та інших містах Білорусі сталися затримання.

В Гомелі силовики застосували щодо протестувальників сльозогінний газ та світлошумові гранати. Це сталося тоді, коли колона мітингувальників наблизилася до силовиків. Детальніше про те, що відбувалося у Білорусі в день "народної інавгурації" Тіхановської – в матеріалі РБК-Україна.

Більше 20 жертв і пошуки зниклих: всі подробиці аварії АН-26 під Харковом

За даними ДСНС, 26 людей загинули в результаті аварії АН-26 в Чугуєві: тіла 22 осіб виявили відразу ж в день аварії, ще одна людина померла в лікарні від отриманих травм, тіла ще трьох рятувальники виявили 26 вересня. На даний момент в лікарні знаходиться одна людина, яка вижила.

Харківський національний університет Повітряних сил оприлюднив список загиблих в результаті катастрофи літака.

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер назвав три основні версії катастрофи АН-26 в Чугуєві: теракт, халатність та несправність техніки. Водночас він повідомив інформацію, яка, за його словами, вказує на халатність.

У Китаї почали масову вакцинацію від коронавірусу

У Китаї почали масову вакцинацію від коронавірусу. Десятки тисяч людей отримали щеплення експериментальною вакциною. Про це повідомляє New York Post.

Разом з тим безпеку та ефективність застосованої вакцини наразі не доведено.

Член Національної комісії охорони здоров'я Китаю Чжен Чжунвей апевнив, що протягом клінічних випробувань не було помічено серйозних побічних ефектів внаслідок застосування вакцини.

Перший сніг в Україні: в мережі поділилися новими фото і відео

У неділю, 27 вересня, у Карпатах випав перший сніг осінньо-зимового періоду 2020 року. Фотографії і відео українці опублікували в соціальних мережах.

На кадрах видно, як на горі Піп Іван Чорногірський пройшла справжня хуртовина. При цьому крім снігопад був сильний вітер.