Загострення в Ізраїлі. Що потрібно знати про ескалацію конфлікту з палестинцями

Чому почалося загострення в Ізраїлі

Напруженість в Східному Єрусалимі почала різко зростати на початку травня, ближче до кінця священного для мусульман місяця Рамадан і напередодні національного свята Ізраїлю - Дня Єрусалиму.

На Храмовій горі в східній частині міста, біля мечеті Аль-Акса, 7 травня відбулися масові зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією, із застосуванням каменів, гумових куль і сльозогінного газу. В ході заворушень постраждали кілька сот протестувальників і десятки правоохоронців, в наступні дні сутички продовжили набирати хід. Додатковим фактором конфлікту стала спроба виселити кілька палестинських сімей з району Єрусалиму Шейх-Джеррах, згідно з рішенням ізраїльського суду.

З 10 травня ісламістське угруповання ХАМАС, яке фактично контролює Сектор Гази, почало масові обстріли ізраїльської території, лише за першу ніч випустивши близько 200 ракет. Ізраїльські військові відповіли бомбардуваннями об'єктів на території Сектора Газа, зокрема, баз ХАМАС і руху "Ісламський джихад".

Що таке Сектор Гази

Сектори Газа - вузька смуга землі вздовж Середземного моря, площею 360 квадратних кілометрів – частина частково визнаної держави Палестина, поряд із західним берегом річки Йордан. У 2005 році Ізраїль вивів свої війська з Гази, на цей час фактична влада в регіоні належить ісламістському руху ХАМАС, визнаному в Ізраїлі, ЄС, США і ряді інших країн терористичним угрупованням.

Фото: Сектор Гази та Ізраїль-карта (скрін: GoogleMaps)

Який статус у Єрусалима

Після перемоги в Шестиденній війні 1967 року Ізраїль окупував східну частину Єрусалиму, таким чином взявши під свій контроль всю територію міста. Окупація Східного Єрусалиму не була визнана Палестинською національною адміністрацією та Організацією об'єднаних Націй.

Проте в 2017 році, під час президентства Дональда Трампа США визнали Єрусалим столицею Ізраїлю, а в наступному році перенесли туди своє посольство. Це рішення викликало новий виток суперечок про правовий статус міста і регулярно призводило до нових зіткнень між палестинцями та ізраїльськими силами правопорядку.

10 травня Ізраїль офіційно відзначає "День Єрусалиму", в цей день повинен був пройти традиційний святковий марш вулицями міста. Спроби палестинців зірвати цей захід багато в чому спровокували поточну ескалацію в регіоні.

Що таке система "Залізний купол" в Ізраїлі

У відповідь на регулярні обстріли своєї території з Сектора Газа, в 2011 році Ізраїль запустив систему протиракетної оборони "Залізний купол". Система ПРО дозволяє збивати ракети в повітрі до того, як вони вражають наземні цілі, її ефективність, за деякими оцінками, досягає 90% і більше.

Щоб перевантажити "Залізний купол" і пробити ізраїльську оборону, ХАМАС 11 травня заявив про одночасний запуск 137 ракет протягом 5 хвилин. Проте за словами представників Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), більшість ракет були успішно збиті.

Що таке ЦАХАЛ

ЦАХАЛ - скорочена назва Армії оборони Ізраїлю, що існує з 1948 року. Загальна чисельність - близько 170 тисяч, за рахунок резервістів може бути збільшена більш ніж до півмільйона осіб. У Міністерстві оборони Ізраїлю вже схвалили призов понад 5 тисяч осіб на службу в ЦАХАЛ, якщо ситуація буде далі загострюватися.