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Загострення на Донбасі. Бойовики 47 разів порушили "тишу", двоє військових поранені

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Донбас, Вівторок 22 лютого 2022 17:52
Загострення на Донбасі. Бойовики 47 разів порушили "тишу", двоє військових поранені Фото: бойовики 47 разів порушили "тишу", двоє військових поранені (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 22 лютого, збройні формування РФ 47 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, з яких 30 із застосуванням забороненого озброєння. В результаті ворожих дій двоє військових отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС в Facebook.

Так, російсько-окупаційні війська обстріляли:

  • Чотири рази Щастя - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.
  • позиції ООС поблизу Маріуполя - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • Гнутове - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • Три рази Широкине - з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
  • Двічі Красногорівку - з протитанкових гармат мт-12.
  • Лобачеве - з артилерії калібру 122 мм.
  • Мар'їнку - з артилерії калібру 122 мм.
  • П'ять разів Водяне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • Богданівку - з мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Трьохізбенку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • П'ять разів Новотроїцьке - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
  • Старогнатівку - з мінометів калібру 120 мм.
  • Верхньоторецьке - з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.
  • Двічі Гранітне - з артилерії калібру 122 мм, станкових автоматичних гранатометів.
  • Південне - з мінометів калібру 82 мм.
  • Двічі Зайцеве - з мінометів калібру 120 мм.
  • Новолуганське - з мінометів калібру 120 мм.
  • Нью-Йорк - з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, станкових протитанкових гранатометів.
  • Новоселівку - з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
  • Лопаскине - з артилерії калібру 122 мм.
  • Двічі Кримське - зі станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.
  • Сизе - зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
  • Причепилівку - з мінометів калібру 82 мм.
  • Двічі Станицю Луганську - зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів.
  • Новозванівку - з мінометів калібру 120 мм.
  • Троїцьке - з мінометів калібру 120 мм.
  • Опитне - з мінометів калібру 82 мм.

"В результаті обстрілів один військовослужбовець отримав поранення і знаходиться в лікувальному закладі. Стан здоров'я задовільний. Ще один військовослужбовець отримав бойове травмування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жителів Щастя Луганської області евакуюють, якщо обстріли триватимуть з нинішньою інтенсивністю.

Днями Росія звинуватила Україну в обстрілі прикордонного пункту, але в РНБО спростували звинувачення.

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