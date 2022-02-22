Загострення на Донбасі. Бойовики 47 разів порушили "тишу", двоє військових поранені
У вівторок, 22 лютого, збройні формування РФ 47 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, з яких 30 із застосуванням забороненого озброєння. В результаті ворожих дій двоє військових отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС в Facebook.
Так, російсько-окупаційні війська обстріляли:
- Чотири рази Щастя - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.
- позиції ООС поблизу Маріуполя - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- Гнутове - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- Три рази Широкине - з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
- Двічі Красногорівку - з протитанкових гармат мт-12.
- Лобачеве - з артилерії калібру 122 мм.
- Мар'їнку - з артилерії калібру 122 мм.
- П'ять разів Водяне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- Богданівку - з мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Трьохізбенку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- П'ять разів Новотроїцьке - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
- Старогнатівку - з мінометів калібру 120 мм.
- Верхньоторецьке - з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.
- Двічі Гранітне - з артилерії калібру 122 мм, станкових автоматичних гранатометів.
- Південне - з мінометів калібру 82 мм.
- Двічі Зайцеве - з мінометів калібру 120 мм.
- Новолуганське - з мінометів калібру 120 мм.
- Нью-Йорк - з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, станкових протитанкових гранатометів.
- Новоселівку - з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
- Лопаскине - з артилерії калібру 122 мм.
- Двічі Кримське - зі станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.
- Сизе - зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
- Причепилівку - з мінометів калібру 82 мм.
- Двічі Станицю Луганську - зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів.
- Новозванівку - з мінометів калібру 120 мм.
- Троїцьке - з мінометів калібру 120 мм.
- Опитне - з мінометів калібру 82 мм.
"В результаті обстрілів один військовослужбовець отримав поранення і знаходиться в лікувальному закладі. Стан здоров'я задовільний. Ще один військовослужбовець отримав бойове травмування", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жителів Щастя Луганської області евакуюють, якщо обстріли триватимуть з нинішньою інтенсивністю.
Днями Росія звинуватила Україну в обстрілі прикордонного пункту, але в РНБО спростували звинувачення.