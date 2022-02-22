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Обострение на Донбассе. Боевики 47 раз нарушили "тишину", двое военных ранены

Новина українською →
Донбасс, Вторник 22 февраля 2022 17:52
Обострение на Донбассе. Боевики 47 раз нарушили "тишину", двое военных ранены Фото: Боевики 47 раз нарушили "тишину", двое военных ранены (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 22 февраля, вооруженные формирования РФ 47 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из которых 30 с применением запрещенного вооружения. В результате вражеских действий двое военных получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Так, российско-оккупационные войска обстреляли:

  • Четыре раза Счастье – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.
  • позиции ООС вблизи Мариуполя – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
  • Гнутово - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
  • Три раза Широкино – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.
  • Дважды Красногоровку – из противотанковых пушек мт-12.
  • Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.
  • Марьинку - из артиллерии калибра 122 мм.
  • Пять раз Водяное - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
  • Богдановку – из минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Трехизбенку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
  • Пять раз Новотроицкое – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
  • Старогнатовку - из минометов калибра 120 мм.
  • Верхнеторецкое - из минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов, стрелкового оружия.
  • Дважды Гранитное - из артиллерии калибра 122 мм, станковых автоматических гранатометов.
  • Пивденне – из минометов калибра 82 мм.
  • Дважды Зайцево - из минометов калибра 120 мм.
  • Новолуганское - из минометов калибра 120 мм.
  • Нью-Йорк – из минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов, станковых противотанковых гранатометов.
  • Новоселовку - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
  • Лопаскино - из артиллерии калибра 122 мм.
  • Дважды Крымское – из станковых автоматических гранатометов, стрелкового оружия.
  • Сизе – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
  • Причепилевку – из минометов калибра 82 мм.
  • Дважды Станицу Луганскую – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов.
  • Новозвановку - из минометов калибра 120 мм.
  • Троицкое – из минометов калибра 120 мм.
  • Опытное - из минометов калибра 82 мм.

"В результате обстрелов один военнослужащий получил ранение и находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья удовлетворительное. Еще один военнослужащий получил боевое травмирование", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что жителей Счастья Луганской области эвакуируют, если обстрелы будут продолжаться с нынешней интенсивностью.

На днях Россия обвинила Украину в обстреле пограничного пункта, но в СНБО опровергли обвинения.

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