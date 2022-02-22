Обострение на Донбассе. Боевики 47 раз нарушили "тишину", двое военных ранены
Во вторник, 22 февраля, вооруженные формирования РФ 47 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из которых 30 с применением запрещенного вооружения. В результате вражеских действий двое военных получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС в Facebook.
Так, российско-оккупационные войска обстреляли:
- Четыре раза Счастье – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.
- позиции ООС вблизи Мариуполя – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
- Гнутово - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
- Три раза Широкино – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.
- Дважды Красногоровку – из противотанковых пушек мт-12.
- Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.
- Марьинку - из артиллерии калибра 122 мм.
- Пять раз Водяное - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
- Богдановку – из минометов калибра 120 мм.
- Дважды Трехизбенку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
- Пять раз Новотроицкое – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
- Старогнатовку - из минометов калибра 120 мм.
- Верхнеторецкое - из минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов, стрелкового оружия.
- Дважды Гранитное - из артиллерии калибра 122 мм, станковых автоматических гранатометов.
- Пивденне – из минометов калибра 82 мм.
- Дважды Зайцево - из минометов калибра 120 мм.
- Новолуганское - из минометов калибра 120 мм.
- Нью-Йорк – из минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов, станковых противотанковых гранатометов.
- Новоселовку - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
- Лопаскино - из артиллерии калибра 122 мм.
- Дважды Крымское – из станковых автоматических гранатометов, стрелкового оружия.
- Сизе – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
- Причепилевку – из минометов калибра 82 мм.
- Дважды Станицу Луганскую – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов.
- Новозвановку - из минометов калибра 120 мм.
- Троицкое – из минометов калибра 120 мм.
- Опытное - из минометов калибра 82 мм.
"В результате обстрелов один военнослужащий получил ранение и находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья удовлетворительное. Еще один военнослужащий получил боевое травмирование", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что жителей Счастья Луганской области эвакуируют, если обстрелы будут продолжаться с нынешней интенсивностью.
На днях Россия обвинила Украину в обстреле пограничного пункта, но в СНБО опровергли обвинения.