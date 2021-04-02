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Міна влучила в будинок: подробиці поранення цивільного на Донбасі

Новость на русском → Красногорівка, П'ятниця 02 квітня 2021 20:15
Міна влучила в будинок: подробиці поранення цивільного на Донбасі Фото: бойовики обстріляли цивільних на Донбасі (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Проросійські бойовики 2 квітня обстріляли з мінометів 120-го калібру позиції українських військових поблизу Красногорівки. Одна міна влучила в житловий будинок, в результаті чого місцевий мешканець отримав поранення.

Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Чоловік 1962 року народження, як розповіли у штабі, отримав осколкове поранення. Потерпілого доставили у травматологічне відділення Мар’їнської ЦРЛ міста Курахово.

"Стан здоров’я пораненого мешканця задовільний, лікарі надали усю необхідну медичну допомогу", - додали в командуванні.

Українська сторона вже повідомила про цей інцидент представників ОБСЄ.

"Об’єднані сили ніколи не вели, не ведуть і не будуть вести вогонь по будинкам мирних жителів та цивільній інфраструктурі. Така поведінка притаманна виключно окупаційним військам", - наголосили у штабі ООС.

Фото: наслідки ворожого обстрілу (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, з початку 2 квітня окупанти 14 разів порушували режим "тиші" на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів постраждали двоє військових та цивільний.

Додамо, сьогодні на Донбасі помер український боєць. Наразі обставини його смерті уточнюються.

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