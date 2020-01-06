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Очолювана США коаліція заявила про вихід з Іраку

Новини » В світі     06.01.2020 - 22:52
Очолювана США коаліція заявила про вихід з Іраку
Ілюстративне фото (ABC News)

Коаліція планує вивести війська протягом декількох тижнів

Міжнародна коаліція проти "Ісламської держави", очолювана Сполученими Штатами, заявила про готовність приступити до виведення військ з території Іраку. Про це повідомляє Reuters.

Як йдеться у листі коаліції, переданому іракським військовим, війська будуть виведені з Іраку протягом декількох днів і тижнів.

"В знак поваги до суверенітету Республіки Ірак та відповідно з проханням іракського парламенту і прем'єр-міністра, коаліція протягом найближчих днів і тижнів буде переміщати сили для підготовки до подальшого руху. Ми поважаємо ваше суверенне рішення, яке вимагає від нас вивести війська", - йдеться в заяві коаліції.

Нагадаємо, 5 січня парламент Іраку проголосував за виведення військ очолюваної США коаліції з території країни. Іракський прем'єр-міністр Аділь Абду-Махді назвав таке рішення кращим для Іраку.

У зв'язку з прийнятим рішенням парламенту іракські власті почали підготовку механізму виведення іноземних військ з країни. Зокрема було обмежено наземне і повітряне пересування сил міжнародної коаліції.

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