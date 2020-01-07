У Києві затримали активістів на зустрічі з російською блогеркою

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Правоохоронці склали адміністративні матеріали за дрібне хуліганство

У Києві під час виступу російської блогерки поліція затримала двох активістів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Зазначається, що по спецлінії 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Козацька невідомі особи конфліктують і висловлюються нецензурною лайкою.

"На зауваження поліцейських та законні вимоги припини свої дії особи не реагували... У результаті двох громадян, які порушували громадський порядок, патрульні доставили до Голосіївського управління поліції", - йдеться в повідомленні.

Згодом правоохоронці склали адміністративні матеріали за дрібне хуліганство на чоловіка, котрий конфліктував із раніше доставленими до управління поліції молодиками. На цей час усіх учасників події відпустили.

На сторінці громадянського руху "Відсіч" у Facebook повідомляється, що було затримано активістів Леоніда Овчаренка та Олексія Кальницького. У Києві повинна була виступити російська блогерка, колишня співробітниця антиукраїнського пропагандистського телеканалу "Россия" Олександра Мітрошина, яка незаконно відвідувала Крим.

Зазначається, що активісти прийшли запитати в неї про причини порушення державного кордону України та поставити просте запитання: "Чий Крим?", однак відповіді не отримали.

Опубліковано Oleksandr Ivanov Понеділок, 6 січня 2020 р.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі невідомі напали на місцевих активістів у примішенні "Просвіти".

Нагадаємо, у жовтні під час акції протесту проти будівництва багатоповерхівок в Одесі стався напад на активістів.