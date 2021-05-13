Загострення на Близькому Сході: у Раді закликали вжити заходів для деескалації насильства

У Верховній раді прокоментували загострення на Близькому Сході. Члени групи дружби Україна - Ізраїль закликають вжити усіх можливих заходів для деескалації насильства.

"В Україні з глибоким занепокоєнням спостерігають за триваючим останніми днями загостренням палестино-ізраїльського протистояння, яке вже призвело до численних людських жертв. Ракетні обстріли території Ізраїлю, а також удари ЦАХАЛу у відповідь тривають вже третю добу", - сказано у повідомленні.

Підкреслюється, що Україна, яка також потерпає від збройного конфлікту, розв’язаного Росією, як ніхто розуміє біль від людських втрат і руйнувань.

"Визнаючи право Ізраїлю на самооборону, ми закликаємо невідкладно вжити усіх можливих заходів для деескалації насильства. Немає нічого важливішого за життя людини, тому варто докласти всіх зусиль, щоб зупинити кровопролиття і попередити нові жертви серед цивільного населення", - вказано у заяві нардепів.