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Загострення на Близькому Сході: у Раді закликали вжити заходів для деескалації насильства

Автор: Юлія Струк

У Верховній раді прокоментували загострення на Близькому Сході. Члени групи дружби Україна - Ізраїль закликають вжити усіх можливих заходів для деескалації насильства.

Про це повідомляє прес-служба парламенту.

"В Україні з глибоким занепокоєнням спостерігають за триваючим останніми днями загостренням палестино-ізраїльського протистояння, яке вже призвело до численних людських жертв. Ракетні обстріли території Ізраїлю, а також удари ЦАХАЛу у відповідь тривають вже третю добу", - сказано у повідомленні.

Підкреслюється, що Україна, яка також потерпає від збройного конфлікту, розв’язаного Росією, як ніхто розуміє біль від людських втрат і руйнувань.

"Визнаючи право Ізраїлю на самооборону, ми закликаємо невідкладно вжити усіх можливих заходів для деескалації насильства. Немає нічого важливішого за життя людини, тому варто докласти всіх зусиль, щоб зупинити кровопролиття і попередити нові жертви серед цивільного населення", - вказано у заяві нардепів.

Нагадаємо, у ході конфлікту Ізраїлю і Палестини було атаковано ще одну групу бійців ХАМАС на кордоні з сектором Газа. Ізраїльська армія відзвітувала про ураження цілі.

Напередодні прес-секретар МЗС Ізраїлю Ліор Хаят заявив, що його країна сподівається, що конфлікт з палестинськими угрупованнями, який в останні дні почав загострюватися, вдасться врегулювати.

До цього повідомлялося, що ізраїльська система протиракетної оборони "Залізний купол" нейтралізувала близько 90% всіх запущених ракет з території сектора Газа.

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