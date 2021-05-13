Ізраїль атакував ще одну групу бійців ХАМАС на кордоні з сектором Газа

В ході конфлікту Ізраїлю і Палестини було атаковано ще одну групу бійців ХАМАС на кордоні з сектором Газа. Ізраїльська армія відзвітувала про ураження цілі.

Про це пише newsru.co.il .

Повідомляється, що біля кордону сектора Газа ізраїльські військові атакували ще групу бійців ХАМАС. За даними Армії оборони Ізраїлю, ця група готувалася до обстрілу цілей на ізраїльській території за допомогою протитанкових ракет.

Також повідомляється, що зафіксовано попадання по цілі.