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Ізраїль атакував ще одну групу бійців ХАМАС на кордоні з сектором Газа

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Сектор Газа, Четвер 13 травня 2021 11:54
Ізраїль атакував ще одну групу бійців ХАМАС на кордоні з сектором Газа Фото: Армія оборони Ізраїлю атакувала ХАМАС (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

В ході конфлікту Ізраїлю і Палестини було атаковано ще одну групу бійців ХАМАС на кордоні з сектором Газа. Ізраїльська армія відзвітувала про ураження цілі.

Про це пише newsru.co.il.

Повідомляється, що біля кордону сектора Газа ізраїльські військові атакували ще групу бійців ХАМАС. За даними Армії оборони Ізраїлю, ця група готувалася до обстрілу цілей на ізраїльській території за допомогою протитанкових ракет.

Також повідомляється, що зафіксовано попадання по цілі.

Нагадаємо, напередодні прес-секретар МЗС Ізраїлю Ліор Хаят заявив, що його країна сподівається, що конфлікт з палестинськими угрупованнями, який в останні дні почав загострюватися, вдасться врегулювати.

До цього повідомлялося, що ізраїльська система протиракетної оборони "Залізний купол" нейтралізувала близько 90% всіх запущених ракет з території сектора Газа. А в результаті заходів було ліквідовано близько 30 бійців ХАМАС.

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