Повітряна тривога і понад 1500 ракетних обстрілів: ситуація на Близькому Сході загострюється
За останні три дні ситуація на Близькому Сході істотно загострилася. З території сектора Газа в бік Ізраїлю було випущено близько 1500 ракет з початку нового конфлікту.
Про це повідомляє BBC.
Приблизно 350 з випущених ракет не долетіли, ще кілька сотень були збиті системою протиповітряної оборони "Залізний купол", заявили в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
У ніч на четвер, 13 травня, ВПС Ізраїлю знову нанесли авіаудари, вразивши фінансовий центр руху ХАМАС і будівлю, де базується його розвідка.
Wow— Amit Tiwari (@assaultamit) May 12, 2021
Congrats @idf.
Break the #HamasTerrorists Completely #IndiaStandsWithIsrael #IsraelUnderAttack pic.twitter.com/uXFRKtkCEo
Вперше після початку ракетних обстрілів ізраїльської території повітряна тривога прозвучала на півночі країни.
Фото: ситуація на Близькому Сході загострилася (twitter.com/EChibuihe)
Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху сказав, що уряд буде використовувати всі свої сили для захисту Ізраїлю від ворогів ззовні і бунтівників всередині країни.
מצורף תיעוד מתקיפת מטוסי קרב וכלי טיס של צה"ל על עמדת שיגור רקטי ברצועת עזה לפני זמן קצר >> pic.twitter.com/9uXAKwplTf— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 13, 2021
Нагадаємо, Ізраїль заявив про загибель командира бойовиків "Хамасу".
Зазначимо, Кабінет безпеки Ізраїлю схвалив нові удари по об'єктах ХАМАС на території сектора Газа.
Крім того, Ізраїль сподівається на деескалацію конфлікту з палестинськими угрупованнями.