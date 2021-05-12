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Система "Залізний купол" перехопила 90% ракет, випущених по Ізраїлю, - ЦАХАЛ

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Ізраїль, Середа 12 травня 2021 21:30
Система "Залізний купол" перехопила 90% ракет, випущених по Ізраїлю, - ЦАХАЛ Фото: "Залізний купол" перехопив 90% ракет (twitter.com paldf)
Автор: Мілан Лєліч

За останні дві доби з Сектору Газа було запущено більше 1050 ракет у бік Ізраїлю, з яких близько 200 впали безпосередньо на палестинській території незабаром після запуску. Ізраїльська система протиракетної оборони "Залізний купол" нейтралізувала близько 90% всіх запущених ракет.

Про це на онлайн-брифінгу для іноземних журналістів заявив офіційний представник армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Джонатан Конрікус.

За словами Конрікуса, в результаті заходів у відповідь Ізраїлю в цілому вдалося знищити 30 бойовиків, що представляють терористичні угруповання ХАМАС і "Ісламський джихад", які проводять обстріл Ізраїльських територій. Водночас від обстрілів з боку Сектору Газа в Ізраїлі загинули шестеро людей: п'ятеро цивільних і один військовий, зазначив представник ЦАХАЛ.

Своєю чергою, прес-секретар МЗС Ізраїлю Ліор Хаят зазначив, що нинішні дії ізраїльських військових - це реалізація права будь-якої країни на самозахист, перед обличчям терористичних нападів з боку ХАМАС, а удари по бойовиках проводяться точково, з метою мінімізувати втрати серед мирних жителів Сектора Газа.

"ХАМАС скоює одночасно два військові злочини. По-перше, вони обстрілюють місця, де живе цивільне населення. По-друге, самі обстріли проводяться з місць проживання цивільних осіб в Палестині. Вони, по суті, використовують своїх же людей в якості "живого щита", щоб збільшити кількість жертв з обох сторін", - підкреслив Хаят.

Нагадаємо, сьогодні ввечері ХАМАС випустив у бік Ізраїлю ще 130 ракет. Деякі ракети потрапили в житлові будинки, в результаті чого постраждали цивільні.

Крім того, в результаті нічних обстрілів з Сектору Газа, під які потрапив і Тель-Авів, постраждали понад 200 осіб.

Що стало причиною загострення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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