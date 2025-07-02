Сделка на почти 2 миллиона: ГБР задержало военного за торговлю оружием из Донецкой области

В Донецкой области разоблачили военного на незаконной продаже вооружения со склада своей части. Общая стоимость оружия, которое он пытался реализовать, превышает 1,7 миллиона гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).
По данным следствия, в апреле 2025 года военный установил контакт с потенциальным покупателем через социальные сети. В ходе "договоренности" он обменял 26 похищенных гранат и 9 гранатометов на дрон, который впоследствии продал гражданскому лицу из Харьковской области за 40 тысяч гривен.
В ГБР указали, что после этого фигурант пытался реализовать еще одну партию оружия - 9 гранат и 3 гранатомета за 65 тысяч гривен. В момент передачи вооружения его задержали оперативники.
Правоохранители задокументировали факты сбыта всего 35 гранат и 12 гранатометов. По предварительным оценкам, стоимость этого оружия на черном рынке составляет более 1,7 миллиона гривен.
"Работники ГБР нашли и изъяли все оружие, в том числе уже проданное, а также изъяли дрон. После всех необходимых юридических процедур оружие будет возвращено Вооруженным Силам Украины, - говорится в сообщении Бюро.
Военнослужащему объявили подозрение по нескольким статьям:
Сейчас ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Суд избрал военному меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога.
Фото: ГБР сообщило о подозрении военному (dbr.gov.ua)
Напомним, ранее СБУ и полиция предотвратили незаконную продажу трофейного вооружения и боеприпасов в четырех регионах Украины. По результатам спецоперации в течение суток почти одновременно были задержаны 15 фигурантов.
Также сообщалось, что в конце декабря 2024 года правоохранители пресекли попытки нелегальной продажи оружия и боеприпасов в нескольких областях. В частности, в Житомирской, Черкасской и Кировоградской областях.
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