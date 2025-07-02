Оборудка на майже 2 мільйони: ДБР затримало військового за торгівлю зброєю з Донеччини

У Донецькій області викрили військового на незаконному продажі озброєння зі складу своєї частини. Загальна вартість зброї, яку він намагався реалізувати, перевищує 1,7 мільйона гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).
За даними слідства, у квітні 2025 року військовий встановив контакт із потенційним покупцем через соціальні мережі. У ході "домовленості" він обміняв 26 викрадених гранат і 9 гранатометів на дрон, який згодом продав цивільній особі з Харківщини за 40 тисяч гривень.
У ДБР вказали, що після цього фігурант намагався реалізувати ще одну партію зброї - 9 гранат і 3 гранатомети за 65 тисяч гривень. У момент передачі озброєння його затримали оперативники.
Правоохоронці задокументували факти збуту загалом 35 гранат і 12 гранатометів. За попередніми оцінками, вартість цієї зброї на чорному ринку становить понад 1,7 мільйона гривень.
"Працівники ДБР знайшли і вилучили всю зброю, у тому числі вже продану, а також вилучили дрон. Після всіх необхідних юридичних процедур зброя буде повернута Збройним Силам України, - йдеться у повідомленні Бюро.
Військовослужбовцю оголосили підозру за кількома статтями:
Наразі йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Суд обрав військовому запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Фото: ДБР повідомило про підозру військовому (dbr.gov.ua)
Нагадаємо, раніше СБУ та поліція запобігли незаконному продажу трофейного озброєння та боєприпасів у чотирьох регіонах України. За результатами спецоперації протягом доби майже одночасно було затримано 15 фігурантів.
Також повіломлялось, що наприкінці грудня 2024 року правоохоронці припинили спроби нелегального продажу зброї та боєприпасів у кількох областях. Зокрема, у Житомирській, Черкаській та Кіровоградській областях.
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