Лубинец не верит в обмен "всех на всех" с Россией в ближайшее время

Несмотря на операцию украинских войск в Курской области РФ и пополнение обменного фонда, в ближайшее время обмен пленными с Россией в формате "всех на всех" не состоится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в эфире Радио Свобода .

По его словам, украинская сторона постоянно выступает с инициативой проведения больших обменов, в том числе "всех на всех" через посредников.

"Верю ли я, что в ближайшее время может произойти обмен "всех на всех"? Нет, не верю. Верю ли я, что украинская сторона делает все возможное, чтобы большие обмены происходили? Да, этим занимается большая команда Координационного штаба, я лично в ежедневном режиме", - сказал Лубинец.

В то же время, он подтвердил, что операция ВСУ в Курской области улучшает ситуацию с возвращением украинских граждан из России, а также с оккупированных территорий Украины.

Омбудсмен отметил, что украинская сторона в этом процессе хочет опираться на принцип справедливости и договориться с РФ о принципах проведения обменных процессов.

"Нам нужно использовать принцип справедливости. Кто раньше попал в плен, тот раньше выходит. У нас есть списки военнопленных и гражданских заложников, которых россияне взяли в плен еще до начала полномасштабного вторжения - с 2014 года. У нас есть защитники Мариуполя, которые больше чем два года находятся в плену. Среди них даже те, кто после верификации и подтверждения Международным комитетом Красного Креста был ранен в плену, что вообще нонсенс с точки зрения международного гуманитарного права", - пояснил Лубинец.

В то же время он не уточнил, предоставила ли российская сторона списки людей, которых в рамках обмена хочет вернуть в первую очередь, ссылаясь на чувствительность обменных договоренностей.

Однако омбудсмен добавил, что понимает потребность общества быть проинформированными о ходе договоренностей.

По его словам, именно поэтому на совещании с президентом Владимиром Зеленским решили создать общественный совет по обменам пленными, чтобы семьи пленных и руководители общественных организаций могли быть вовлечены в эти процессы и получать определенную информацию.