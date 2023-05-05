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В России арестовали крымскую татарку Умерову "за шпионаж"

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Москва, Пятница 05 мая 2023 15:04
В России арестовали крымскую татарку Умерову "за шпионаж" Фото: Ление Умерова (facebook cov Azeez Umerov)
Автор: Мария Кучерявец

В российской Москве суд отправил под стражу крымскую татарку Ление Умерову. Ее обвиняют в так называемом "шпионаже".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ґрати.

"Лефортовский райсуд Москвы арестовал крымскую татарку Ление Умерову", - информирует издание.

Указано, что Умерова пять месяцев находилась в изоляторе в Северной Осетии. Ей несколько раз назначали административный арест.

При этом вчера сотрудники ФСБ вывезли ее в Москву и поместили в СИЗО Лефортова по подозрению в "шпионаже".

Что известно о задержании Умеровой

Напомним, российские силовики задержали Ление Умерову 4 декабря прошлого года после пересечения грузино-российской границы, когда она пыталась вернуться во временно оккупированный Крым для ухода за онкобольным отцом.

Ление безосновательно обвинили в "нарушении правил режимной зоны". Затем суд принял решение об админаресте за "неподчинение полиции".

Как рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец, каждый раз срок содержания под стражей ей продлевали, чтобы иметь время на сфабрикование уголовного дела.

Как ранее сообщалось, после обысков был задержан крымскотатарский правозащитник Абдурешит Джеппаров. Ему назначили 12 суток административного ареста якобы "за неповиновение полиции".

Также мы писали, что в оккупированном Крыму напали на дом крымского татарина Эдема Муртазаева и насильно вывезли его семью.

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