У США включили санкції проти "Північного потоку-2" в оборонний бюджет

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Сенатори розчаровані нездатністю Трампа перешкодити будівництву газопроводу

Санкції проти "Північного потоку-2" були включені Сенатом США законопроект про оборонний бюджет на 2020 рік. Про це повідомляє Bloomberg.

Повідомляється, що санкції будуть застосовуватися до компаній, що займаються прокладкою російського газопроводу. Зокрема, обмеження будуть стосуватися судів і керівників компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2", яким може бути відмовлено у візах, а також заблоковані транзакції, пов'язані з їх майном або інтересами в США.

Сенатори планують наполягати на включенні санкцій оборонний бюджет у зв'язку з розчаруванням президента Дональда Трампа перешкодити будівництву газопроводу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами Трампа, він ще не визначився з санкціями щодо проекту газопроводу "Північного потоку-2". За його словами, це питання Німеччина повинна вирішувати самостійно.

Також повідомлялося, що 11 грудня в Сенаті планує провести голосування щодо законопроекту про санкції проти Росії. Повідомляється, що законопроект був внесений на розгляд Конгресу в лютому поточного року за втручання РФ в американські вибори і агресії щодо України.