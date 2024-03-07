В оборонном комитете Рады хотят расследовать видео уничтожения HIMARS на фронте

По его словам, наведение точного удара баллистической ракеты "Искандер" на цель, требует много времени. Он добавил, что на обнародованных кадрах HIMARS стреляет с тыла и вражеская разведка активно работает на его обнаружение.

"Когда вот так летают и его "обрисовывают" - есть там обычные средства, даже на нашем, на тактическом иногда уровне, на оперативном уровне, и ты видишь, что над тобой летает. Поэтому здесь нужно вообще разбираться, кто обеспечивал ПВО, кто обеспечивал воздушную безопасность. Я уверен, что если есть на уровне командира взвода и роты те планшеты, которые показывают полеты БпЛА, то на уровне HIMARS в каждой машине такое должно быть, и он должен смотреть, что над ним летает, и исходя из этого занимать ту или иную позицию", - сказал Костенко.

Видео с уничтожением HIMARS

На днях американское издание Newsweek и ряд СМИ распространили видео, на котором якобы российские военные поразили украинскую РСЗО HIMARS на расстоянии более 40 километров от нынешней линии фронта. Инцидент произошел вблизи села Никаноровка Покровского района Донецкой области.

Ситуация на фронте

6 марта Институт изучения войны сообщил, что на левом берегу Херсонской области Силы обороны впервые использовали по позициям врага предоставленные Францией бомбы AASM Hammer.

Ранее ВСУ с HIMARS уничтожили пусковую установку дронов ZALA и "Ланцет".

20 февраля Силы обороны ударили двумя ракетами HIMARS по полигону оккупантов под временно оккупированной Волновахой Донецкой области. Погибли по меньшей мере 60 захватчиков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.