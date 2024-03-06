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Российские оккупанты активизировались по всему Мариупольскому району (видео)

Мариуполь, Среда 06 марта 2024 09:42
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Российские оккупанты активизировались по всему Мариупольскому району (видео) Фото: российские оккупанты активизировались по всему Мариупольскому району (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты активизировались в Мариупольском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Фиксируем большую переброску техники в вечернее время. Основное направление - Розовка. Инженерные подразделения, топливозаправщики, танки (не менее 5 на лафетах)", - рассказал он.

В обратном направлении, как отметил советник мэра, из Бердянска на Новоазовск грузовики живой силы маркированы двумя треугольниками.

"По сообщению "АТЕШ" подразделения ФСБ. Продолжаем наблюдение. Пока предварительно можем говорить об определенной активизации по всему району", - добавил Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

Российские войска захватили Мариуполь Донецкой области, расположенный на берегу Азовского моря, во время масштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. При этом, в городе постоянно гремят взрывы, которые становятся следствием "прилетов" по местам базирования оккупантов.

Недавно РБК-Украина писало, что в районе Мариуполя наблюдается определенное оживление направления на Розовку и Пологи, которое имеет свои особенности. В частности, здесь россияне продолжают стягивать живую силу.

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