ВСУ с HIMARS уничтожили пусковую установку дронов ZALA и "Ланцет" (видео)
Украинские воины обнаружили вражескую пусковую установку дронов на юге страны. Процесс ее уничтожения удалось зафиксировать на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.
"ССО продолжают выполнять задачи и уничтожать противника на всех операционных направлениях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время ведения разведки на Южном направлении экипаж беспилотного авиационного комплекса 73-го морского центра ССО обнаружил вражеский дрон типа ZALA.
Проследив за целью, удалось также зафиксировать перемещение мобильной пусковой установки с контейнерами для хранения дронов ZALA и "Ланцет".
По комплексу ударили из HIMARS
Операторы ССО скорректировали по вражеской цели огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны.
"В результате огневого поражения мобильная пусковая установка и контейнеры для хранения беспилотного авиационного комплекса уничтожены", - добавили в ССО.
Силы обороны Украины уничтожают россиян
Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 19 февраля, составили 1290 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 403 720 военных.
Также украинские военные уничтожили самоходную реактивную установку разминирования "Змей Горыныч" на Запорожском направлении.
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