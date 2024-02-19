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ВСУ с HIMARS уничтожили пусковую установку дронов ZALA и "Ланцет" (видео)

Украина, Понедельник 19 февраля 2024 16:32
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ВСУ с HIMARS уничтожили пусковую установку дронов ZALA и "Ланцет" (видео) Архивное фото: ВСУ с HIMARS уничтожили пусковую установку дронов ZALA и "Ланцет" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские воины обнаружили вражескую пусковую установку дронов на юге страны. Процесс ее уничтожения удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.

"ССО продолжают выполнять задачи и уничтожать противника на всех операционных направлениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время ведения разведки на Южном направлении экипаж беспилотного авиационного комплекса 73-го морского центра ССО обнаружил вражеский дрон типа ZALA.

Проследив за целью, удалось также зафиксировать перемещение мобильной пусковой установки с контейнерами для хранения дронов ZALA и "Ланцет".

По комплексу ударили из HIMARS

Операторы ССО скорректировали по вражеской цели огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны.

"В результате огневого поражения мобильная пусковая установка и контейнеры для хранения беспилотного авиационного комплекса уничтожены", - добавили в ССО.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 19 февраля, составили 1290 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 403 720 военных.

Также украинские военные уничтожили самоходную реактивную установку разминирования "Змей Горыныч" на Запорожском направлении.

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