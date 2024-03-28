Ситуация на фронте сегодня 28 марта
Украинские защитники отразили 27 атак врага на Новопавловском направлении. На Авдеевском направлении ВСУ отразили 14 атак. Авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники окупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
Российские обстрелы
За прошедшие сутки произошло 60 боевых столкновений.
В общем, враг нанес 11 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил 141 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили ряд многоэтажек, медицинские учреждения, автомобили, школа, детский сад и другие объекты гражданской инфраструктуры.
Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БпЛА типа «Shahed». Данные по этой атаке уточняются.
Авиационным ударам подверглись :
- Ветеринарное, Харьков, Синьковка, Кругляковка, Боровая, Новоегоровка, Ивановка, Кисловка Харьковской области;
- Ямполевка, Новый, Дружба, Ивановское, Бердичи, Новобахмутовка, Очеретино, Семеновка, Цукурино, Новомихайловка, Александрополь, Екатериновка, Елизаветовка, Большая Новоселка, Старомайорское Донецкой области.
- Под артиллерийским огнем было более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Ситуация на фронтах
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.
На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Лиманском направлении нашими воинами отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.
На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 4 атаки врага в районе населенных пунктов Ивановское, Андреевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 14 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка и Невельское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, где противник при поддержке авиации 27 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Работино Запорожской области.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки враг совершил безуспешную атаку позиций наших войск.
В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.
Потери врага
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ, 3 пунктам управления БпЛА и 1 еще одному важному объекту противника.
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