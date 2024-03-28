Почти 800 оккупантов и 56 автомобилей. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Потери России в войне в Украине на утро четверга 28 марта, составляют 780 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 439 970 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 56 автомобилей и 32 артсистемы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СтратКома ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 439 970 (+780) человек ликвидировано;
- танков - 6914 (+10) ед.;
- боевых бронированных машин - 13 237 (+21) ед.;
- артиллерийских систем - 10 963 (+32) ед.;
- РСЗО - 1021 (+2) ед.;
- средства ПВО - 729 (+1) ед.;
- самолетов - 347 ед.;
- вертолетов - 325 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8590 (+22) ед.;
- крылатые ракеты - 2017 (+2) ед.;
- корабли/катера - 26 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 14 595 (+56) ед.;
- специальная техника - 1800 (+6) ед
Ситуация на фронте
По данным института изучения войны (ISW), российские войска наступают в районе Ивановского и находятся в пределах 500 метров от черты города Часов Яр (западнее Бахмута).
В Украине на фронте в течение суток произошло 60 боевых столкновений. Ракетные войска ударили по 2 районам сосредоточения личного состава противника.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.