Почти 800 оккупантов и 56 автомобилей. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро четверга 28 марта, составляют 780 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 439 970 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 56 автомобилей и 32 артсистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СтратКома ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.03.24 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте

По данным института изучения войны (ISW), российские войска наступают в районе Ивановского и находятся в пределах 500 метров от черты города Часов Яр (западнее Бахмута).

В Украине на фронте в течение суток произошло 60 боевых столкновений. Ракетные войска ударили по 2 районам сосредоточения личного состава противника.

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