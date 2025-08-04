Пекин резко ограничил экспорт стратегических минералов: угроза для оборонки Запада
Пекин усиливает контроль над поставками редкоземельных элементов, критических для западной оборонной индустрии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WSJ.
На фоне роста геополитического напряжения между США и Китаем, Пекин усилил экспортный контроль над поставками редкоземельных металлов, необходимых для оборонной промышленности Запада.
Китай, который обеспечивает около 90% мирового рынка таких элементов, ограничил доступ американских производителей к ключевым минералам - в частности германию, галлия, сурьмы и самария.
Как сообщает ряд американских компаний, включая поставщиков Пентагона, экспортные ограничения уже привели к перебоям в цепочках поставок и задержкам в выполнении оборонных заказов.
Цены на отдельные элементы выросли в десятки раз: самарий, используемый в двигателях истребителей, предлагают по цене в 60 раз выше обычной.
По данным Govini, более 80 тыс. компонентов, используемых в вооружении США, содержат элементы под экспортным контролем КНР.
Зависимость от поставок
Зависимость от китайских поставок охватывает практически все этапы цепи - от производства микроэлектроники до систем наведения.
Оборонные подрядчики, среди которых Lockheed Martin и Leonardo DRS, уже предупреждают о риске сокращения производства.
Часть компаний, например ePropelled, задержали отгрузку продукции на месяцы.
Другие пытаются наладить сотрудничество с поставщиками из Японии, Тайваня и США, но быстро заменить китайские минералы не удается - рынок узкий и капиталоемкий.
Пентагон, в свою очередь, объявил о намерении до 2027 года полностью отказаться от китайских магнитов.
В прошлом месяце он приобрел долю в компании MP Materials за 400 млн долларов - это крупнейший в США производитель редкоземельных металлов.
Министерство обороны также создало Форум критических минералов для стимулирования инвестиций в добычу в США и странах-партнерах.
Преимущества Китая
Несмотря на это, эксперты указывают на сложность ситуации: отдельные элементы экономически выгодно добывать только в Китае.
А новые поставщики, такие как Vulcan Elements или Phoenix Tailings, не смогут обеспечить стабильные поставки до конца года.
На этом фоне Пекин требует от западных импортеров раскрытия чувствительной информации - вплоть до чертежей продукции и конечных потребителей.
По словам представителей индустрии, это свидетельствует о намерении КНР ограничить поставки именно для оборонных целей.
Ограничения, введенные Пекином, уже имеют последствия. Например, 55 тонн сурьмы, проходившие транзитом через Китай в апреле, были задержаны таможней на три месяца, несмотря на то, что руда происходила из Австралии.
После вмешательства Госдепа США груз был выпущен - но только для возвращения в Австралию.
Тарифы Трампа
Напомним, 2 апреля 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что наложил пошлины на товары из всех стран мира.
Уже 9 апреля Трамп поставил паузу на таможенные тарифы для ряда стран, кроме Китая. Президент США заявил, что за 90 дней страны должны заключить с США торговые соглашения.
Позже США и Китай сообщили, что договорились о 90-дневном торговом перемирии.
Кроме того, 28 июля стало известно, что администрация Трампа фактически приостановила новые ограничения на экспорт технологий в Китай для того, чтобы не усложнять торговые переговоры с Пекином.
Также СМИ сообщали, что США и Китай могут продлить так называемое "тарифное перемирие" во время переговоров в Стокгольме, которые начались 28 июля. Вероятный срок продления составит не менее 90 дней.