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Для обороны Крыма. В сети пишут о начале вербовки жителей Евпатории в ЧВК

Иллюстративное фото: в сети пишут о начале вербовки жителей Евпатории в ЧВК (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Жителей Евпатории якобы пытаются завербовать частные военные компании. Их хотят использовать для обороны Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Канал утверждает, что в Евпатории только начали вербовку в ЧВК. Жителям города обещают, что их не отправят на передовую. В случае согласия их обязанностями будут: ежедневное посещение полигона для боевого обучения и оборона города, если начнется тревога. Новым членам ЧВК обещают выдать оружие.

При этом их якобы не планируют отправлять даже за пределы временно оккупированного россиянами полуострова.

Напомним, ранее стало известно, что ЧВК "Вагнера" в рамках вербовки новых наемников рассылает жителям Кубани письма с призывами воевать.

Также мы писали, что, по данным Генштаба, в Луганской области россияне готовят 500 завербованных заключенных для войны против Украины.

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ЕвпаторияКримВойска РФВойна России против Украины