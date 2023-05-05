Для оборони Криму. У мережі пишуть про початок вербування мешканців Євпаторії в ПВК

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал " Кримський вітер ".

Канал стверджує, що в Євпаторії лише розпочали вербування до ПВК. Мешканцям міста обіцяють, що їх не відправлятимуть на передову. У разі згоди їх обов'язками будуть: щоденне відвідування полігону для бойового навчання та оборона міста, якщо почнеться тривога. Новим членам ПВК обіцяють видати зброю.

При цьому їх нібито не планують відправляти навіть за межі тимчасово окупованого росіянами півострова.