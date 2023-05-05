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Для оборони Криму. У мережі пишуть про початок вербування мешканців Євпаторії в ПВК

Ілюстративне фото: у мережі пишуть про початок вербування мешканців Євпаторії у ПВК (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Жителів Євпаторії нібито намагаються завербувати приватні військові компанії. Їх хочуть використати для оборони Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Канал стверджує, що в Євпаторії лише розпочали вербування до ПВК. Мешканцям міста обіцяють, що їх не відправлятимуть на передову. У разі згоди їх обов'язками будуть: щоденне відвідування полігону для бойового навчання та оборона міста, якщо почнеться тривога. Новим членам ПВК обіцяють видати зброю.

При цьому їх нібито не планують відправляти навіть за межі тимчасово окупованого росіянами півострова.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ПВК "Вагнера" в рамках вербування нових найманців розсилає жителям Кубані листи із закликами воювати.

Також ми писали, що, за даними Генштабу, в Луганській області росіяни готують 500 завербованих ув'язнених для війни проти України.

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