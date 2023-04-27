РФ продолжает вербовать заключенных. В Луганской области тренируют около 500 "зеков"

В результате потерь в живой силе, Российская Федерация продолжает активно вербовать лиц с судимостью. В Луганской области проводит подготовку около 500 таких захватчиков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Для пополнения потерь в живой силе, российские оккупанты продолжают активно привлекать лиц с судимостью или тех, в отношении которых возбуждены уголовные дела, в частности, за терроризм. По имеющейся информации, в одном из полевых лагерей, развернутых противником на временно захваченной территории Старобельского района Луганской области, осуществляется подготовка около 500 таких захватчиков", – пишет пресс-служба.

Отмечается, что Россия также начала предлагать осужденным контрактную военную службу с участием в боевых действиях в Украине сроком на полгода.