Оборона и продовольствие: Зеленский заявил о трехсторонней встрече Украина-Сирия-Турция

По словам Зеленского, в Дамаске прошли две встречи - двусторонняя, с участием президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и команд обоих лидеров, а также трехсторонняя. В последней участвовали представители Украины, Срии и Турции.

"Все успели обсудить: от вопросов безопасности и обороны и ситуации в регионе из-за всех событий вокруг Ирана до энергетического и инфраструктурного сотрудничества между нашими странами. Продолжим работу также по продовольственной безопасности", - заверил Зеленский.

Отдельно президент отметил, что обсуждался переговорный процесс между Украиной и Россией. Зеленский поблагодарил сирийцев, которые во время визита приветствовали украинскую делегацию.

"Украина среди первых поддержала новую Сирию после падения режима Асада. Готовы и в дальнейшем поддерживать стабильность и развитие. Будем работать еще больше вместе, чтобы наши народы, наши страны были сильнее и чтобы наши экономики тоже могли стать сильнее", - добавил он.