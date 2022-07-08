ППО, склад боєкомплектів та ліквідовані окупанти: ЗСУ вдарили по ворогу в Новій Каховці

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука.

За словами Братчука, згідно з попередньою інформацією, наші бійці:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про втрати Росії у війні проти України. Лише за минулу добу наші бійці ліквідували ще 250 російських окупантів та знищили 35 танків.

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