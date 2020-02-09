Оновлення складу всіх обласних прокуратур має закінчитись у травні, - Чумак

Склад усіх обласних прокуратур в Україні мають оновити до кінця травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Радіо Свобода" заступника генпрокурора Віктора Чумака.

За його словам, перевірка фаховості прокурорів має завершитися до кінця травня 2020 року.

"Це будуть тільки обласні прокуратури. А є ще місцеві, які теж треба буде провести. А там найбільша кількість прокурорів. А там ще 5 тисяч", - сказав Чумак.

Як відомо, на реформування прокуратури на всіх рівнях законодавством визначено термін два роки. Керівництво Офісу генпрокурора, за словами Чумака, очікує, що на реформування знадобляться коротші терміни.

Раніше Чумак розповів про скорочення посад у військовій прокуратурі після реформування в три рази.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що у центральному Офісі генерального прокурора скоротили близько тисячі прокурорів. За його словами, загалом на початок реформи існувало 216 прокуратур і майже 15 тисяч працівників прокуратури, з яких трохи більше 11 тисяч штатних одиниць прокурорів.