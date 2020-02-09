Обновление состава всех областных прокуратур должно закончиться в мае, - Чумак

Состав всех областных прокуратур в Украине должны обновить до конца мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Радио Свобода" заместителя генпрокурора Виктора Чумака.

По его словам, проверка профессионализма прокуроров должна завершиться к концу мая 2020 года.

"Это будут только областные прокуратуры. А есть еще местные, которые тоже надо будет провести. А там наибольшее количество прокуроров. А там еще 5 тысяч", - сказал Чумак.

Как известно, на реформирование прокуратуры на всех уровнях законодательством определен срок два года. Руководство Офиса генпрокурора, по словам Чумака, ожидает, что на реформирование понадобятся более короткие сроки.

Ранее Чумак рассказал о сокращении должностей в военной прокуратуре после реформирования в три раза.

Напомним, ранее генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что в центральном Офисе генерального прокурора сократили около тысячи прокуроров. По его словам, в целом на начало реформы существовало 216 прокуратур и почти 15 тысяч работников прокуратуры, из которых чуть более 11 тысяч штатных единиц прокуроров.