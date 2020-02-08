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Чумак розповів про скорочення у військовій прокуратурі

Новини » Політика     08.02.2020 - 19:29
Чумак розповів про скорочення у військовій прокуратурі
Фото: Віктор Чумак (РБК-Україна)

У військовій прокуратурі лишилося 58 посад

Заступник генерального прокурора Віктор Чумак розповів про скорочення посад у військовій прокуратурі після реформування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами Чумака, після створення Спеціальної прокуратури у військовій та оборонно-промисловій сферах, яка прийшла на зміну військовій прокуратурі, відбулося суттєве скорочення посад.

"Ми скоротили її з Головної військової прокуратури з майже 180 посадами до 58 посад вже зараз, сьогодні. Тобто вона була скорочена в три рази. Це достатньо серйозне скорочення. Але при цьому не втратили ні якості, ні ефективності ні в розслідуванні, ні в роботі", - пояснив він.

Заступник генпрокурора додав, що структура Спеціальної прокуратури буде "поширюватися на всі територіальні прокуратури по вертикалі".

"Будуть створені відповідні прокуратури регіональні та відповідні місцеві спеціалізовані прокуратури. Це така окрема ієрархія. Вона буде мати достатньо самостійну ієрархічну структуру. Вона курується одним з заступників генпрокурора", - зазначив Чумак, додавши, що саме він є тим заступником.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Руслан Рябошапка заявляв, що не бачить необхідності у тисячі військових прокурорів в Україні. Він пояснив, що така велика кількість прокурорів не потрібна через несерйозне навантаження у розслідуванні справ.

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