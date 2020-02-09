ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Оновлення складу всіх обласних прокуратур має закінчитись у травні, - Чумак

Новини » Політика     09.02.2020 - 04:15
Оновлення складу всіх обласних прокуратур має закінчитись у травні, - Чумак
Фото: Віктор Чумак (РБК-Україна)

Реформування прокуратури має відбутися щонайбільше за два роки

Склад усіх обласних прокуратур в Україні мають оновити до кінця травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Радіо Свобода" заступника генпрокурора Віктора Чумака.

За його словам, перевірка фаховості прокурорів має завершитися до кінця травня 2020 року.

"Це будуть тільки обласні прокуратури. А є ще місцеві, які теж треба буде провести. А там найбільша кількість прокурорів. А там ще 5 тисяч", - сказав Чумак.

Як відомо, на реформування прокуратури на всіх рівнях законодавством визначено термін два роки. Керівництво Офісу генпрокурора, за словами Чумака, очікує, що на реформування знадобляться коротші терміни.

Раніше Чумак розповів про скорочення посад у військовій прокуратурі після реформування в три рази.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що у центральному Офісі генерального прокурора скоротили близько тисячі прокурорів. За його словами, загалом на початок реформи існувало 216 прокуратур і майже 15 тисяч працівників прокуратури, з яких трохи більше 11 тисяч штатних одиниць прокурорів.

Чумак розповів про скорочення у військовій прокуратурі Рябошапка розповів, як зростуть зарплати в Офісі генпрокурора
Новини України ГПУПрокуратура
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся