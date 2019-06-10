ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ДСНС повідомила про відсутність небезпеки для водопостачання через витік хімікатів

Новини » Суспільство    10.06.2019 - 13:13
ДСНС повідомила про відсутність небезпеки для водопостачання через витік хімікатів
Фото: витік хімікатів (dsns.gov.ua)

Міські водоканали можуть працювати у штатному режимі

Небезпеки для питного водопостачання міст, які здійснюють водопостачання з річки Рось, в яку через ДТП у Вінницькій області потрапили 747 літрів хімікатів, немає. Про це повідомив в Twitter прем'єр-міністр Володимир Гройсман з посиланням на український гідрометеорологічний інститут Держслужби з надзвичайних ситуацій.

За його словами, зараз небезпеки для питного водопостачання міст, які здійснюють водопостачання з річки Рось, немає. Міські водоканали можуть працювати в штатному режимі.

Нагадаємо, заступник голови Вінницької ОДА Андрій Гижко заявив, що в результаті ДТП у Погребищенському районі у водойми потрапили 747 літрів гербіцидів і фунгіцидів різного класу, однак серед них не було небезпечних інсектицидів, що представляють небезпеку для життя людей.

Через витік хімікатів у Вінницькій області комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та НС Білоцерківського району Київської області прийняла рішення про припинення роботи водозабору з 23:00 9 червня, запасу води для Білої Церкви вистачить на одну добу.

Як писало РБК-Україна раніше, у Вінницькій області автомобіль з хімікатами впав у річку, в результаті чого стався витік і забруднення води річки Рось. Так, 9 червня в селі Збаржевка Погребищенського району Вінницької області вантажний мікроавтобус Mercedes Bens Sprinter з'їхав у ставок, перекинувся і загорівся.

 

На річках України очікується підйом рівня води На річках України очікується підйом рівня води
Новини України ДСНС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся