Глава "Нафтогазу" назвав ціну на газ для побутових клієнтів на квітень

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" збереже ціну на газ для своїх побутових клієнтів на квітень 2021 року. Тариф залишиться на рівні 6,86 гривень за кубометр.

"Ми збираємося запропонувати своїм клієнтам на квітень таку ж ціну, яка була у них в березні. Таким чином ми закінчуємо опалювальний сезон стабільною ціною", - повідомив Коболєв.

При цьому він відмовився називати річний тариф, який компанія має намір запропонувати для населення з 1 травня. За його словами, ця ціна стане відома не пізніше 25 квітня

Коболєв повідомив, що частка "Нафтогазу" на роздрібному ринку досягла 13%, в той час як у серпні минулого року вона була 2%.