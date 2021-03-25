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Глава "Нафтогазу" назвав ціну на газ для побутових клієнтів на квітень

Новость на русском → Київ, Четвер 25 березня 2021 13:41
Глава "Нафтогазу" назвав ціну на газ для побутових клієнтів на квітень Фото: Андрій Коболєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" збереже ціну на газ для своїх побутових клієнтів на квітень 2021 року. Тариф залишиться на рівні 6,86 гривень за кубометр.

Про це заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" в ефірі "5 каналу".

"Ми збираємося запропонувати своїм клієнтам на квітень таку ж ціну, яка була у них в березні. Таким чином ми закінчуємо опалювальний сезон стабільною ціною", - повідомив Коболєв.

При цьому він відмовився називати річний тариф, який компанія має намір запропонувати для населення з 1 травня. За його словами, ця ціна стане відома не пізніше 25 квітня

Коболєв повідомив, що частка "Нафтогазу" на роздрібному ринку досягла 13%, в той час як у серпні минулого року вона була 2%.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів прийняв постанову про обмеження ціни на газ для населення протягом лютого-березня 2021 року на рівні 6,99 гривень за кубометр.

У той же час, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на газ у лютому на рівні 6,86 гривень за кубометр, що нижче, ніж максимальна ціна, встановлена Кабміном.

Крім того, більшість постачальників знизили ціну на газ для населення на січень 2021 року заднім числом. Компанії встановили її на рівні граничної - 6,99 грн за кубометр.

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