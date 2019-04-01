Оприлюднено дані 65% протоколів

Фото: вибори в Україні (РБК-Україна)

За результатами виборів 2019 Зеленський в першому турі впевнено обходить Порошенка

Результати виборів 2019 станом на 10:57 показують зростаючий відрив Володимира Зеленського від чинного президента Петра Порошенка. Відповідні дані оприлюднено на табло Центрвиборчкому через інформаційно-аналітичну систему "Вибори", передає кореспондент РБК-Україна.

За даними підрахунку 65,13% протоколів, Зеленський набирає 30,41% голосів. Далі йдуть Петро Порошенко (16,29%) і Юлія Тимошенко (13,10%). Юрій Бойко набирає 11,59% голосів, Анатолій Гриценко - 7,05%.

Зазначимо, за результатами підрахунків, на даний момент Зеленський лідирує практично у всіх регіонах України, крім Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Луганської та Донецької областей.

У той же час за результатами підрахунків, на даний момент Порошенко лідирує в трьох областях: Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській. Крім того, за нього проголосувала більшість виборців на закордонному окрузі.

Після закриття дільниць напередодні всі екзит-поли показали безумовне лідерство Володимира Зеленського. За даними опитувань у день виборів, кандидат впевнено закріпився на першому місці з результатом в районі 30% голосів.