Порошенко на виборах 2019: результати голосування за кандидата

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко входить в трійку лідерів президентських перегонів на виборах 2019

Петро Порошенко є одним з претендентів на перемогу на виборах 2019. Детальніше про результати голосування - в матеріалі РБК-Україна.

Порошенко заявив про свій намір балотуватися в кінці січня поточного року і одним з останніх подав документи до Центрвиборчкому для реєстрації кандидатом у президенти. При цьому, чинний глава держави не сумнівається у своїй перемозі. Зокрема, на Мюнхенській конференції з безпеки в лютому він, коментуючи свої шанси перемогти на виборах, відзначив, що за підсумками голосування будуть "чудові результати".

Рейтинг Порошенко

Станом на початок жовтня Порошенко поділяв третю позицію в соціологічних рейтингах разом з лідером "Громадянської позиції" Анатолієм Гриценком, яких підтримували 7% потенційних виборців. У листопаді Порошенко також займав третє місце в рейтингу, поступаючись лідеру "Батьківщини" Юлії Тимошенко і шоумену Володимиру Зеленському, пізніше Порошенко і Зеленський вирівняли позиції і розділили друге місце з підтримкою по 8%.

У листопаді-грудні глава держави знову опустився на третє місце в рейтингу, а вже в січні повернувся на другу сходинку рейтингу. Зокрема, за даними дослідження трьох соціологічних компаній (КМІС, Socis, Центр Разумкова) Порошенко готові були підтримати 16,4% опитаних. На першому місці був Зеленський з підтримкою до 23%. Потім Порошенко знову опускався на третє місце. За даними лютневих опитувань, Порошенко займав друге місце в рейтингу, поступаючись Зеленському.

Згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 5-19 березня поточного року, чинний президент Петро Порошенко займає третє місце в рейтине, за нього готові проголосувати 17,4% респондентів, тоді як за Зеленського - 24,9%, за Тимошенко - 18,8%. При цьому 20,8% опитаних вважають, що наступним президентом буде Порошенко, в перемогу Тимошенко вірять 18,6% респондентів, в перемогу Зеленського - 19,5%.

Разом з тим, за даними опитування КМІС, проведеного 14-22 березня, Порошенко займає друге місце в рейтингу кандидатів. За чинного президента готові проголосувати 17,1% респондентів. Порошенко поступається першим місцем Зеленському, якого готові підтримати 32,1% респондентів.

Програма Порошенка

У своїй передвиборчій програмі Петро Порошенко зазначив, що за наступні п'ять років Україна повинна стати одним з п'яти нових глобальних лідерів ІТ-сектора, зайняти лідируючі позиції в аграрному секторі на рівні Європи, стати регіональним лідером індустріального розвитку, транспортним хабом Східної Європи. Крім того, за словами Порошенка, Україна повинна стати однією з десяти найбільш відвідуваних країн Європи. Завдяки цьому, на його думку, вдасться подолати бідність в Україні і на реалізації цього плану дій він планує зосередитися.

Зазначені стратегічні пріоритети, як вважає Порошенко, дадуть поштовх економіці України, що дозволить залучити мільярди доларів інвестицій та створити додаткові робочі місця.

Крім того, Порошенко називає вступ до Європейського союзу і НАТО місією України і в 2023 році, за його словами, Україна подасть заявку на вступ до Євросоюзу і почне виконувати план дій щодо членства в Північноатлантичному альянсі.