Зеленський на виборах 2019: результати голосування за кандидата

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За даними соцопитувань, Зеленський лідирує у рейтингах кандидатів на виборах 2019

Шоумен Володимир Зеленський є одним з лідерів президентської гонки на виборах 2019. Детальніше про результати голосування - в матеріалі РБК-Україна.

Зеленський заявив про свій намір балотуватися на виборах 2019 у новорічному випуску свого авторського шоу, після цього в новорічну ніч був випущений ролик Зеленського, в якому він привітав українців з Новим роком. До цього, в одному з інтерв'ю, Зеленський, коментуючи свою можливу участь у передвиборній гонці, заявив, що "потрібно зробити перший крок - припинити стрілянину і розвивати свою країну" і, в разі перемоги, він готовий іти на переговори для досягнення миру.

Рейтинг Зеленського

Шоумен Зеленський з'явився в соціологічних рейтингах задовго до того, як оголосив про участь у виборах і відразу ж увійшов у трійку лідерів. Так, за даними опитування у вересні-жовтні, Зеленський займав друге місце в рейтингу, випереджаючи чинного президента Петра Порошенка, але поступаючись лідеру "Батьківщини" Юлії Тимошенко. Зеленський зберіг своє місце в рейтингу і в жовтні-листопаді.

Разом з тим, вже в січні, після офіційного оголошення про участь у виборах, Зеленський, згідно з результатами дослідження трьох соціологічних компаній (КМІС, Socis, Центр Разумкова), вирвався вперед і посів перше місце в рейтингу. За даними цього дослідження, Порошенко займав друге місце, Тимошенко - третє.

Згідно з результатами опитування, проведеного групою "Рейтинг", Зеленський залишається лідером виборчих перегонів. За шоумена готові проголосувати 24,9% опитаних, на другому місці Тимошенко - 18,8%, на третьому - Порошенко - 17,4%.

За даними КМІС, Зеленський займає перше місце в рейтингу кандидатів у президенти України. Так, за результатами опитування, проведеного 14-22 березня, за Зеленського готові проголосувати 32,1% опитаних. На другому місці в рейтингу Порошенко (17,1%), на третьому - Тимошенко (12,5%).

Програма Зеленського

У своїй предвиборній програмі Зеленський вказав, що йде у президенти на один термін з метою змінити систему. Першим законом, який Зеленський пропонуватиме, якщо виграє на виборах, стане закон про народовладдя. Зеленський переконаний, що народ має сам визначати завдання для влади і це можливо робити, зокрема, шляхом проведення референдумів.

Крім того, Зеленський обіцяє зняття недоторканності з президента та народних депутатів, запровадження законів про імпічмент президента та відкликання нардепа.

Також у планах Зеленського реформа суду, розвиток економіки, боротьба з корупцією, продовження руху України до НАТО, повернення довіри до правоохоронців.

Зеленський обіцяє забезпечити всіх українців доступом до інтернету, завдяки чому всі українці зможуть долучатися до прийняття загальнодержавних рішень через інтернет. Він також пропонує перевести голосування на виборах та проведення референдумів у мережу інтернет.

Також він обіцяє якісну освіту молоді, гідне пенсійне забезпечення, будівництво доріг і відновлення аеропортів, розвиток регіонів.

Зеленський переконаний, що Україна зможе стати одним з найбільших у світі хабів для стартапів та високотехнологічного виробництва.

Своїм завданням він бачить приведення до влади в Україні порядних та патріотичних фахівців.