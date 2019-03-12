ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Оприлюднено текст угоди Порошенка і Варфоломія

Новини » Суспільство    12.03.2019 - 11:37
Оприлюднено текст угоди Порошенка і Варфоломія
Фото: Петро Порошенко і Варфоломій (president.gov.ua)

В угоді Порошенка і Варфоломія є пункт про роботу Вселенського патріархату в Україні

У мережі з'явився текст листопадової угоди президента України Петра Порошенка з Вселенським патріархом Варфоломієм про співпрацю щодо створення автокефальної Православної церкви України. Текст опубліковано в Facebook доцента кафедри історії Острозької академії Андрія Смирнова.

В угоді йдеться, що Україна зобов'язується забезпечити роботу представництва Вселенського патріархату (місії Ставропігії Вселенського патріархату в Україні), передати йому будівлі та приміщення, необхідних для роботи ставропігії, а також забезпечити представництву візову підтримку.

У свою чергу, Вселенський патріархат буде сприяти становленню Православної церкви України, а також налагоджувати контакти між новою автокефальною церквою і православними церквами інших країн.

 

Фото: текст угоди Порошенка з Варфоломієм (facebook Андрія Смирнова)

Нагадаємо, в листопаді 2018 року Порошенко і Варфоломій підписали угоду про створення незалежної української церкви.

Пізніше в Адміністрації президента назвали цю угоду спростуванням всіх "вкидань" про автокефалію.

 

Синод ПЦУ звернувся до українців перед виборами
Новини України Порошенко ПетроугодаПЦУ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся