У ПЦУ повідомили про загрозу повної заборони діяльності на окупованому Донбасі

Фото: засідання Синоду (pomisna.info)

Зокрема, це може призвести до повної конфіскації майна громад та депортації священиків з "ДНР"

Священний Синод Української Православної Церкви (ПЦУ) у своїй заяві "Про стан православ'я в Україні" наголосив на істотному погіршенні ситуації з дотриманням права на свободу совісті та віросповідання в окупованих районах Донецької та Луганської областей України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ПЦУ.

Наголошується, що порушення прав виявляється у систематичних гоніннях, знущанні, арештах, захопленні храмів.

"З 1 березня 2019 року виникла загроза повної заборони діяльності громад і священнослужителів ПЦУ, повної конфіскації майна громад та депортації священиків з підконтрольної так званій "ДНР" території", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, враховуючи ці загрози та постійний тиск на духовенство і вірян ПЦУ на окупованих Росією українських територіях Донбасу та в Криму, ПЦУ звернулася до Організації об’єднаних націй, Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ), до країн-гарантів "Мінського процесу", до Європейського союзу та загалом до усіх демократичних країн, міжнародних та міжконфесійних інституцій із закликом вплинути на тих, "від кого на цих територіях залежить прийняття рішень, для того, щоби припинити ескалацію гонінь на ПЦУ".

Нагадаємо, у ПЦУ також заявили, що утиски з боку окупаційної російської влади щодо Кримської єпархії ПЦУ не припиняються протягом вже понад п’яти років.

РБК-Україна писало, що 3 березня, в окупованому Криму російські силовики затримали архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента.