ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У ПЦУ повідомили про загрозу повної заборони діяльності на окупованому Донбасі

Новини » Суспільство    05.03.2019 - 16:57
У ПЦУ повідомили про загрозу повної заборони діяльності на окупованому Донбасі
Фото: засідання Синоду (pomisna.info)

Зокрема, це може призвести до повної конфіскації майна громад та депортації священиків з "ДНР"

Священний Синод Української Православної Церкви (ПЦУ) у своїй заяві "Про стан православ'я в Україні" наголосив на істотному погіршенні ситуації з дотриманням права на свободу совісті та віросповідання в окупованих районах Донецької та Луганської областей України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ПЦУ

Наголошується, що порушення прав виявляється у систематичних гоніннях, знущанні, арештах, захопленні храмів.

"З 1 березня 2019 року виникла загроза повної заборони діяльності громад і священнослужителів ПЦУ, повної конфіскації майна громад та депортації священиків з підконтрольної так званій "ДНР" території", - йдеться в повідомленні. 

Як зазначається, враховуючи ці загрози та постійний тиск на духовенство і вірян ПЦУ на окупованих Росією українських територіях Донбасу та в Криму, ПЦУ звернулася до Організації об’єднаних націй, Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ), до країн-гарантів "Мінського процесу", до Європейського союзу та загалом до усіх демократичних країн, міжнародних та міжконфесійних інституцій із закликом вплинути на тих, "від кого на цих територіях залежить прийняття рішень, для того, щоби припинити ескалацію гонінь на ПЦУ". 

Нагадаємо, у ПЦУ також заявили, що утиски з боку окупаційної російської влади щодо Кримської єпархії ПЦУ не припиняються протягом вже понад п’яти років. 

РБК-Україна писало, що  3 березня, в окупованому Криму російські силовики затримали архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента.

Синод ПЦУ звернувся до українців перед виборами МЗС України висловив Росії протест через затримання Климента
Новини України ПЦУДНР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся