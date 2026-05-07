"Оговорка по Фрейду": МИД поймало помощника Путина на лжи по поводу мира с Украиной

"Для тех, кто знает русский язык, это настоящая фрейдовская ошибка со стороны помощника Путина: он требует от Украины вывести войска из Донецкой области, чтобы боевые действия "приостановились", а не "остановились"", - отметил он.

Тихий отметил, что это "явное признание" в том, что Москва хочет передышки, а не мира, и добавил, что "лжецы разоблачены".

Что предшествовало

В четверг, 7 мая, Ушаков назвал трехсторонние мирные переговоры "нецелесообразными", и заявил, что для их продолжения Украина должна вывести войска с подконтрольной ей части Донбасса.

Он отметил, что "сейчас Киеву нужно сделать лишь один серьезный шаг", после чего военные действия "будут приостановлены" и откроются перспективы для "серьезного обсуждения перспектив дальнейшего долгосрочного урегулирования".

Помощник диктатора добавил, что диалог о завершении войны сейчас является "пустой тратой времени".

Переговоры между Украиной, РФ и США

Напомним, с начала 2026 года Украина провела несколько раундов переговоров с Россией. Главный вопрос, который пока не удалось решить - контроль над неоккупированными территориями Донбасса.