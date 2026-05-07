"Оговорка по Фрейду": МИД поймало помощника Путина на лжи по поводу мира с Украиной

21:40 07.05.2026 Чт
2 мин
Ушакова выдало всего одно слово
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков выдвинул ультиматум о продолжении мирных переговоров, но сделал важную оговорку в своем заявлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Георгия Тихого в X.

Читайте также: Россия официально объявила "перемирие" с 00:00 8 мая до 10 мая

"Для тех, кто знает русский язык, это настоящая фрейдовская ошибка со стороны помощника Путина: он требует от Украины вывести войска из Донецкой области, чтобы боевые действия "приостановились", а не "остановились"", - отметил он.

Тихий отметил, что это "явное признание" в том, что Москва хочет передышки, а не мира, и добавил, что "лжецы разоблачены".

Что предшествовало

В четверг, 7 мая, Ушаков назвал трехсторонние мирные переговоры "нецелесообразными", и заявил, что для их продолжения Украина должна вывести войска с подконтрольной ей части Донбасса.

Он отметил, что "сейчас Киеву нужно сделать лишь один серьезный шаг", после чего военные действия "будут приостановлены" и откроются перспективы для "серьезного обсуждения перспектив дальнейшего долгосрочного урегулирования".

Помощник диктатора добавил, что диалог о завершении войны сейчас является "пустой тратой времени".

Переговоры между Украиной, РФ и США

Напомним, с начала 2026 года Украина провела несколько раундов переговоров с Россией. Главный вопрос, который пока не удалось решить - контроль над неоккупированными территориями Донбасса.

В частности, страна-агрессор настаивает на выводе украинских войск, Украина предлагает заморозить позиции по линии фронта, а США выступают за создание на этих территориях свободной экономической зоны.

Сегодня, 7 мая, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров прибыл в США для встречи с американскими чиновниками. В рамках переговоров будет обсуждаться и дипломатический процесс.

