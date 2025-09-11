ua en ru
Чт, 11 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Доллар дорожает второй день подряд

Украина, Четверг 11 сентября 2025 15:36
UA EN RU
Доллар дорожает второй день подряд Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд после снижения до минимума с начала апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 12 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,3127 гривен за 1 доллар (+0,0989 грн).
Доллар дорожает второй день подряд

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,2739 гривен за 1 евро (+0,0331 грн).
Доллар дорожает второй день подряд

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 7 копеек до 41,33-41,36 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Доллар дорожает второй день подряд

udinform.com

На наличном рынке доллар подорожал до 41,50 гривен, евро упал до 48,60 гривен.

Дефицит денег

Как заявили в НБУ, из необходимой помощи Украине на сумму 65 млрд долларов на 2026-2027 годы обеспечено подтвержденными источниками около трети.

В НБУ выразили уверенность, что решение будет найдено, как и в прошлые годы. При этом, скорее всего, помощь окажет Европейский Союз.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс евро
Новости
Шмыгаль сделал заявление о растущем уровне мобилизации в Украине за последний год
Шмыгаль сделал заявление о растущем уровне мобилизации в Украине за последний год
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России