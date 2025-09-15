НБУ снижает курс доллара второй день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 16 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,2317 гривен за 1 доллар (-0,0521 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,4967 гривен за 1 евро (+0,1038 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 2 копейки до 41,22-41,25 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке доллар упал до 41,50 гривен, евро упал до 48,70 гривен.