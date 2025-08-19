ua en ru
НБУ неожиданно укрепил курс гривны к доллару: надолго ли это?

Украина, Вторник 19 августа 2025 08:09
НБУ неожиданно укрепил курс гривны к доллару: надолго ли это? Фото: курс доллара будет расти, прогнозируют аналитики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

НБУ в начале августа укрепил курс гривны к доллару до максимума с начала апреля. Но девальвация неизбежна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на недельный обзор инвесткомпании ICU.

Как отмечается в обзоре, НБУ потратил в первую неделю августа из международных резервов 843 млн долларов на валютные интервенции, а на прошлой неделе сократил продажу валюты до 608 млн долларов.

Укрепив в первую неделю августа курс гривны до менее чем 41,5 грн/доллар, НБУ преимущественно держал его там всю прошлую неделю, а в пятницу снова укрепил до 41,34 грн/доллар. Это самая низкая стоимость доллара США с 10 апреля, напоминают аналитики.
НБУ неожиданно укрепил курс гривны к доллару: надолго ли это?

"В то же время гривна ослабла относительно евро, поэтому эффективный номинальный курс гривны вряд ли существенно изменился за это время", - говорится в обзоре.

Произошло это на фоне относительно небольшого дефицита валюты на рынке, который с начала августа в среднем составлял 116 млн в день.

Неожиданность от НБУ

"НБУ неожиданно укрепил гривну в начале августа. Вполне очевидно, что это было сознательными решением НБУ и это было ключевой целью увеличения интервенций в начале месяца", - говорится в обзоре.

Аналитики допускают, что НБУ впоследствии будет позволять немного большую амплитуду колебаний курса гривны, "чтобы впоследствии перейти к его дальнейшему умеренному ослаблению".

Прогнозы курса и политика НБУ

Ранее аналитики группы ICU прогнозировали, что курс вырастет до 42,6 грн/доллар на конец 2025 года и до 44,9 грн/доллар на конец 2026 года.

В НБУ отмечают, что валютная политика должна оставаться предсказуемой. Интервенции должны сглаживать чрезмерные колебания, но не заменять рыночное ценообразование в условиях управляемой гибкости курса.

