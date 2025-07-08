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Украинцы потеряли интерес к долларам и скупают евро

Украина, Вторник 08 июля 2025 15:31
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Украинцы потеряли интерес к долларам и скупают евро Фото: украинцы покупают только евро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Начиная с апреля 2025 года украинцы начали покупать больше наличных евро. Доллар остается главной валютой, но постепенно теряет позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины(НБУ).

По данным центробанка, украинцы июне купили на наличном рынке 1,796 млрд долларов и продали 1,474 млрд долларов. Таким образом, украинцы купили на 322 млн долларов больше, чем продали.

Доля долларов в валютном объеме постоянно снижается с начала года. В июне украинцы купили долларов на 1,158 млрд долларов и продали 1,115 млрд долларов.

Доля евро уже достигла половины от этого объема - граждане купили на 577 млн долларов и продали на 301 млн долларов в эквиваленте.

Чистая покупка долларов составила в июне 44 млн долларов, тогда как евро - 276 млн в долларовом эквиваленте.
Украинцы потеряли интерес к долларам и скупают евро

Курс евро

Напомним курс евро значительно вырос к доллару за последние месяцы. За первое полугодие 2025 года индекс доллара показал худшую первую половину года с 1973 года, поскольку хаотичное введение Трампом тарифов вызвало опасения по поводу экономики США и безопасности казначейских облигаций.

Американская валюта упала до самого низкого уровня за последние три года по отношению к евро

В Украине курс евро приблизился к 50 гривен, в то время как курс доллара относительно стабилен возле уровня 42 гривны.

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