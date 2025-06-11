Будут ли отключения света летом: прогноз "Укрэнерго"
"Укрэнерго" прогнозирует стабильную работу энергосистемы в течение лета. На сегодня производится больше электроэнергии, чем потребляется.
Об этом заявил и.о. председателя правления "Укрэнерго" Алексей Брехт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время конференции Energy Day 2025.
"Сегодня ситуация в энергосистеме является абсолютно контролируемой. Мы почти обеспечиваем потребление, вопрос привлечения импорта - исключительно коммерческий. Если за скобки вынести вопрос, будут ли обстрелы, то мы нормально пройдем лето, вовремя и качественно подготовимся к осенне-зимнему периоду", - сказал он.
Глава "Укрэнерго" добавил, что сегодня на рынке электроэнергии наблюдается профицит объемом 300 - 2 000 МВт мощностей в час.
Он добавил, что летом традиционно растет потребление днем из-за работы кондиционеров. Это потребление будет покрыто солнечными электростанциями.
Отключения в Николаеве и Херсоне
Глава "Укрэнерго" объяснил причину отключений в южных регионах - Николаевской и Херсонской областях. Они вызваны отключением оборудования на подстанциях "Укрэнерго", поскольку оно было достаточно восстановлено не идеально.
"Это не связано с обстрелами... Вы должны понимать в каких условиях эти объекты (подстанции магистральной сети - ред.) были восстановлены. К сожалению, не идеально, не так как нам бы хотелось, поэтому случается и скорее всего будут случаться досадные случаи не долгосрочных отключений", - прокомментировал Брехт.
По его словам, "была проблема на одной из наших подстанций: обесточили потребителей и за полчаса (10-26 минут) восстановили".
Прогнозы дефицита
Из-за массированных ракетных ударов России по энергообъектам в марте-апреле 2024 года Украина потеряла значительную часть мощностей. Летом 2024 года жители Киева и других регионов были без света по 10 часов в сутки. В то же время зиму 2024-2025 годов Украина прошла почти без отключений света для населения.
В апреле НБУ улучшил ожидания относительно дефицита электроэнергии в 2025 году. Так, в 2025 году дефицит э/э с учетом импорта оценивается на уровне 3%, в 2026 году - 1% и почти исчезнет в 2027 году (1%). Ежегодный импорт э/э составит около 0,5 млрд долларов в 2025-2027 годах.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.