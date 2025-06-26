В Румынии перевернулся автобус с 55 украинцами: детали аварии
Вчера, 25 июня, на трассе DN22, на выезде из румынского села Тариверде, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автобуса, в котором находились 55 украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ziua de Constanta.
Сообщение об аварии поступило в 18:45 по киевскому времени. Среди пассажиров автобуса были и дети.
Фото: в Румынии перевернулся автобус с 55 украинцами (ziuaconstanta.ro)
Согласно данным предварительно расследования, водитель транспорта не справился с управлением и автобус перевернулся.
На месте происшествия работали несколько спасательных бригад. В результате аварии несколько человек получили легкие ранения, но обошлось без жертв.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как на днях в Польше на трассе S17 вблизи Варшавы произошла серьезная авария с участием украинцев.
Также еще одна авария произошла в конце 2024-го в Египте. В результате нее ранения получили более 40 человек, среди которых были украинцы.
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