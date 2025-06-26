В Румынии перевернулся автобус с 55 украинцами: детали аварии

Вчера, 25 июня, на трассе DN22, на выезде из румынского села Тариверде, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автобуса, в котором находились 55 украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ziua de Constanta .

Сообщение об аварии поступило в 18:45 по киевскому времени. Среди пассажиров автобуса были и дети.

Фото: в Румынии перевернулся автобус с 55 украинцами (ziuaconstanta.ro)

Согласно данным предварительно расследования, водитель транспорта не справился с управлением и автобус перевернулся.

На месте происшествия работали несколько спасательных бригад. В результате аварии несколько человек получили легкие ранения, но обошлось без жертв.