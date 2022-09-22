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Обмен пленными. Среди освобожденных украинских воинов есть те, кто пережил теракт в Еленовке

Новина українською →
Четверг 22 сентября 2022 03:49
Обмен пленными. Среди освобожденных украинских воинов есть те, кто пережил теракт в Еленовке Фото: Среди освобожденных украинских воинов есть те, кто пережил теракт в Еленовке (t.me/inapalm)
Автор: Олег Васкив

В рамках обмена пленными между Украиной и РФ домой вернули наших воинов, переживших теракт в Еленовке Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что говорится о восьми украинских защитниках.

По словам Зеленского, они ранены в результате теракта, устроенного россиянами в колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области.

Напомним, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии в оккупированной Еленовке, где содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

В этом Россия обвинила ВСУ, на что украинская сторона опровергла обвинения , приведя ряд аргументов.

Предварительно, в результате теракта в Еленовке погибли по меньшей мере 50 украинских пленных, Киев проверял списки обнародовавших в РФ жертв.

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