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Обмен пленными с Россией: СБУ показала эксклюзивные кадры

Фото: Украина и Россия провели обмен пленными (t.me/SBUkr)
Автор: Иван Носальский

Украина и Россия провели сегодня, 9 июня, первый этап нового большого обмена пленными. Домой удалось вернуть молодых защитников и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Facebook.

Как отметили СБУ, сегодняшний обмен пленными стал результатом работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по обращению с военнопленными и других уполномоченных структур, которые выполнили поручение президента Владимира Зеленского.

В Службе напомнили, что глава украинского государства ожидает полной реализации всех договоренностей о гуманитарных вопросах, которые были достигнуты во время встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле. 

 

Фото: Украина и Россия провели новый обмен пленными (t.me/SBUkr)

Обмен пленными

Напомним, Украина и Россия должны были начать новый большой обмен пленными еще на выходных 7-8 июня. Но в итоге первый этап состоялся только сегодня, 9 июня.

Точное число воинов, которых вернули домой, пока не раскрывают. В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными пообещали, что окончательные цифры будут обнародованы только после завершения обмена.

К слову, в рамках обмена в Украину вернулись тяжелораненые защитники, а также те, кто младше 25 лет.

Все детали обмена - в материале РБК-Украина.

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