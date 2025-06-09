Обмін полоненими з Росією: СБУ показала ексклюзивні кадри

Україна і Росія провели сьогодні, 9 червня, перший етап нового великого обміну полоненими. Додому вдалося повернути молодих захисників і не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України у Facebook.
Як зазначили в СБУ, сьогоднішній обмін полоненими став результатом роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення президента Володимира Зеленського.
Фото: Україна і Росія провели новий обмін полоненими (t.me/SBUkr)
Нагадаємо, Україна і Росія мали розпочати новий великий обмін полоненими ще на вихідних 7-8 червня. Але в підсумку перший етап відбувся тільки сьогодні, 9 червня.
Точної кількості воїнів, яких повернули додому, поки не розкривають. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими пообіцяли, що остаточні цифри будуть оприлюднені тільки після завершення обміну.
До слова, у рамках обміну в Україну повернулися тяжкопоранені захисники, а також ті, хто молодший за 25 років.
Всі деталі обміну - в матеріалі РБК-Україна.
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