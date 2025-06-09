Обмін полоненими з Росією: СБУ показала ексклюзивні кадри

Обмін полоненими

Нагадаємо, Україна і Росія мали розпочати новий великий обмін полоненими ще на вихідних 7-8 червня. Але в підсумку перший етап відбувся тільки сьогодні, 9 червня.

Точної кількості воїнів, яких повернули додому, поки не розкривають. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими пообіцяли, що остаточні цифри будуть оприлюднені тільки після завершення обміну.

До слова, у рамках обміну в Україну повернулися тяжкопоранені захисники, а також ті, хто молодший за 25 років.

Всі деталі обміну - в матеріалі РБК-Україна.

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